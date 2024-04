Al Beccaria inaudita violenza - ragazzi ammanettati e picchiati La denuncia del pm

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sui detenuti minori deldi Milano ci sarebbero state reazioni di "" e "pestaggi" anche con "bastoni" e i "" con le mani dietro la schiena. Lo hanno detto in conferenza stampa il Procuratore di Milano, Marcello Viola, l'aggiunto Letizia Mannella e le pm Cecilia Vassena e Rosaria Stagnaro che hanno coordinato l'inchiesta su 21 agenti di polizia penitenziaria accusati a vario titolo di maltrattamenti aggravati, tortura, lesioni aggravate, falso e un caso di tentatasessuale. Per picchiare sarebbero stati utilizzati metodi "tali da non lasciare il segno" come ad esempio dei "sacchetti di sabbia". I detenuti hanno raccontato delle mani dietro la schiena perché con le manette davanti avrebbero comunque potuto difendersi.

Ragazzi torturati e picchiati all’interno del carcere minorile: 13 agenti arrestati, 8 sospesi - Il giudice ha parlato di “sistema consolidato” e “clima infernale” nel Penitenziario ...ilmeridianonews

Abusi su detenuti minori del Beccaria, 13 agenti arrestati e 8 sospesi. La procura: “Violenza inaudita” - Ragazzi picchiati mentre erano ammanettati, celle specifiche per i pestaggi, sacchetti di sabbia per non lasciare segni, abusi durati ore ...ilfattoquotidiano

Beccaria, procuratore di Milano: «Brutta pagina per istituzioni, intervenire in fretta» - Tredici agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati in seguito a un'inchiesta su maltrattamenti e torture ai danni dei detenuti del carcere minorile 'Beccaria' di Milano. 'È una brutta pagina ...informazione