(Di lunedì 22 aprile 2024) L’Associazione Italiana Sommeliere la Fondazione AIDA ancora una volta uniscono le forze per promuovere arte, letteratura, giornalismo e cultura enogastronomica: torna®, la manifestazione giunta alla 25^ edizione che ogni anno ospita alcune tra le più importanti personalità del panorama culturale italiano, sul palco assieme ai Sommelier di AISe alle eccellenze enoiche della regione. Il ciclo di quattro appuntamenti, presentato lo scorso 16 aprile durante Vinitaly, si svolgerà dal 9 giugno al 7 luglio in alcune tra le più suggestive ville venete, molte delle quali Patrimonio Unesco, offrendo uno spettacolo all’insegna della cultura e della scoperta dei migliori vini regionali.Foto Studio Cru Quando il vino è cultura: ...

EVENTI | Sorsi d'Autore 2024: cultura, attualità, gusto e convivialità nella magica atmosfera delle Ville Venete

Quando il vino è cultura: AIS Veneto celebra i 25 anni di Sorsi d’Autore® - “Sorsi d'Autore – dichiara Gianpaolo Breda, Presidente di AIS Veneto – rappresenta per noi un appuntamento annuale importantissimo, in cui accanto all'arte, all'architettura e alla letteratura trova ...fooday

