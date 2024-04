Agricoltura - il ministro Lollobrigida | Bene investimenti di Generali su agricoltura

"L'obiettivo del Governo Meloni è proteggere il nostro modello di sviluppo, prima culturale poi economico. Quello che bisogna fare è riuscire a ragionare di innovazione e nuove tecnologie. Garantire un'agricoltura sempre più moderna e sostenibile, ma che non metta in discussione il reddito dell'agri (ilgiornaleditalia)

Bastia Umbra (Perugia), 5 aprile 2024 – «Abbiamo raddoppiato le risorse per l'agricoltura. Questo governo ha portato gli investimenti per il settore a cifre che non si vedevano da almeno 30 anni»: a dirlo il ministro all'agricoltura, Francesco Lollobrigida , a Bastia Umbra, dove ha partecipato all'inaugurazione della 55/ma edizione di Agriumbria . Cerimonia con la presidente della Regione Donatella Tesei e il vicepresidente Roberto Morroni, ... (lanazione)

“Il ministro non solo in questi giorni, ma esattamente dal suo insediamento ha rimesso l’agricoltura al centro dell’azione strategica del Governo”. Lo ha detto in esclusiva ai nostri microfoni il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo che abbiamo intervistato a proposito della Protesta degli Agricoltori che arriverà giovedì prossimo al Circo Massimo Giornate, anzi settimane, particolarmente intense per gli Agricoltori. In presidio fisso ... (notizie)