Agricoltura bio contro i parassiti E ventimila bottiglie per Buranco

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il clima, le malattie, il territorio. Tutte variabili da considerare quando si produce il vino. Ed è per questo che, alle Cinque Terre, la soddisfazione è ancora più grande, quando si arriva in fondo e si imbottiglia. Con orgoglio legittimo, quindi, Luigi Grillo dell’agriturismodi Monterosso, ha presentato ieri i vini della sua produzione per la stagione: il Bianco Cinque Terre Doc vendemmia 2023, il Bianco Magioa Cinque Terre vendemmia 2022, poi il Rosso Cabernet Sirah e lo Sciacchetrà, entrambi vendemmia 2020. "L’annata 2023 – spiega Gabriele Gadenz, consulente vitivinicolo, che segue l’azienda dal 2017 – ha avuto una primavera molto piovosa, con problemi nella gestione delle malattie, in particolare la peronospora, da seguire con interventi a maggio e giugno. Qui siamo riusciti a salvarci utilizzando i trattamenti consentiti in ...