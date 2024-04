Agguato di Monte Po - arrestati i due gemelli per tentato omicidio | la vittima è grave

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Nella serata di ieri, 21 aprile, personale della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura etnea ha proceduto all’arresto di due fratellidi anni 38 in quanto ritenuti responsabili del reato diin concorso e di porto di strumenti atti ad offendere. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile, congiuntamente con personale della squadra Volanti della Questura, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti, elementi che dimostrerebbero come i duesarebbero gli autori di gravi condotte illecite perpetrate ai danni di un 56enne. In particolare, le investigazioni hanno tratto origine dalla segnalazione – giunta alla Sala Operativa, nel primo pomeriggio – di una lite avvenuta in piazza Mercato, nel ...

