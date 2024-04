Aggressione e Furto davanti alla Stazione | Un Arresto e Due Denunce

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Teramo - Una violentaseguita daha scosso il piazzale antistante ladi Giulianova, dove un extracomunitario è stato brutalmente malmenato e derubato del suo zaino da tre individui. La Polizia ferroviaria ha reagito prontamente, procedendo all'di uno dei tre aggressori, cittadino italiano, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che ha cercato di fuggire dagli uffici Polfer minacciando gli agenti con delle forbici. Gli altri due complici italiani sono stati denunciati in stato di libertà per rapina e. L'è stata segnalata dall'extracomunitario, vittima dell'atto violento e del, il quale ha riportato di essere stato attaccato da tre persone sconosciute. Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno ...