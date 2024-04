Aggredisce la moglie e la manda in ospedale poi si barrica in casa | arrestato a Grottazzolina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024)(Fermo), 22 aprile 2024 - Prima l’accesa discussione per motivi sentimentali, poi le parole pesanti e minacciose, infine la brutale aggressione che ha fatto finire lain. E’ accaduto adove, nell'ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione, i carabinieri di Fermo, insieme a quelli del Nucleo Radiomobile, hanno condotto un'operazione che si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato di un uomo di 67 anni, residente a Porto San Giorgio, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento ha preso il via da una segnalazione d'emergenza ricevuta al numero 112, attraverso la quale si richiedeva aiuto per un episodio di violenza domestica in atto a. Le immediate indagini e ...