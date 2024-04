Afragola - rissa al battesimo e sparatoria tra due famiglie | cinque feriti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 aprile 2024) È diil bilancio di unainiziata con le mazze da baseball e proseguita con unanel pieno centro di, comune alle porte di Napoli. Il bilancio poteva essere drammaticamente più grave dal momento che tutto è avvenuto poco dopo la celebrazione di alcuni battesimi nella chiesa di San Giorgio, adiacente al luogo della. La Polizia sta indagando sulla dinamica e sul movente della vicenda che ha ancora aspetti poco chiari, ma che potrebbe avere origine da vecchi rancori tra i due gruppi di persone coinvolti.Nessuno in pericolo di vitaTutto è successo intorno a mezzogiorno, in piazza Castello. Sembra che due gruppi familiari, tra i quali vi erano stati degli screzi pregressi, abbiano avuto una lite in un bar. Dalle parole si è passati ...