Affitti brevi - a Milano vuoto un appartamento su tre | boom di case fantasma

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il mercato deglinon mostra segni di rallentamento.si conferma una delle città in cui l'offerta cresce in modo più significativo, soprattutto dopo l'impennata dei prezzi durante laDesign Week. Tuttavia, è Roma a detenere il record assoluto per il maggior numero di alloggi disponibili per locazioni turistiche, con un impressionante totale di 22.080 unità, con un balzo del 37,3% nel 2023 Inquilini fissi? I proprietari preferiscono gli Ma metà degli appartamenti sono vuoti

Affitti agevolati per le case popolari - Diversi Comuni della regione stanno pubblicando in questi giorni i bandi per l'abbattimento dei canoni per le persone meno abbienti ...rainews

AirBnb, il proprietario ti spia con le telecamere Le nuove norme da maggio 2024. Host Italia: «A Torino non accade» - Valerio Nicastro ha fondato in città l'associazione dei gestori:«La piattaforma passa dalla tolleranza al divieto di webcam, ma il problema è più all'estero. In città offerte on line oggi 6mila case, ...torino.corriere

Immobiliare, con gli Affitti brevi aumentano le case fantasma - La capitale ha registrato un balzo del 37,3% nel 2023. A Milano, su quasi 20 mila appartamenti, solo la metà ha avuto tassi di occupazione significativi ...affaritaliani