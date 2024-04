AEW | Il nuovo merchandise di Jack Perry fa impazzire il web e i fan della AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha fatto ritorno in All Elite Wrestling la scorsa notte in quel di Dynasty. Nello specifico l’ex Jungle Boy ed ex detentore del FTW Championship ha fatto la sua prima comparsa nella compagnia dopo i fatti di ALL IN di cui tutti siamo a conoscenza. La scorsa settimana a Dynamite è stato mostrato anche il discusso footagerissa con CM Punk, elemento che ha rafforzato e oggi giustificato ulteriormente la sua interferenza nel PPV a favore degli Young Bucks e a discapito degli FTR. In merito al suo ritorno, la compagnia ha ufficialmente rilasciato delmerchandising ovvero una maglia dicon su scritto “SCAPEGOAT” al di sopra di uno sfondo composto da vetri spezzati. SCAPEGOAT. Get this NEW@boy myth legend shirt ...