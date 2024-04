(Di lunedì 22 aprile 2024) Questa notte a AEW Dynasty ihanno conquistato i Titoli di Coppia AEW sconfiggendo FTR in un Ladder match. Questo è stato il penultimo incontro dell’evento pay-per-view della All Elite Wrestling a Saint Louis, Missouri. Nel momento clou del match, mentre Harwood era ad un passo dalla vittoria, un uomo mascherato è intervenuto gettandolo giù dalla scala. WHAT THE HELL IS JACK PERRY DOING HERE?!@boy myth legend @daxftr @cashwheelerFTR @Order #AEWDynasty on PPV right now!: pic.twitter.com/4C2EAO6vV2— All Elite Wrestling (@AEW) April 22, 2024 L’uomo misterioso, fermato immediatamente dalla Security, si è rivelato poi essere Jack Perry, mentre Matt Jackson ne ha approfittato per staccare le cinture ed ottenere cosí la vittoria. Per iè la ...

AEW: I Young Bucks di nuovo campioni grazie all’aiuto di un sorprendente ritorno - Questa notte a AEW Dynasty i Young Bucks hanno conquistato i Titoli di Coppia AEW sconfiggendo FTR in un Ladder match. Questo è stato il penultimo incontro dell'evento pay-per-view della All Elite Wre ...zonawrestling

Swerve Strickland, former central Pa. high school athlete, becomes first Black AEW World Champion - Swerve Strickland made history Sunday night, becoming the first Black AEW World Champion when he pinned Samoa Joe in the main event of AEW’s Dynasty pay-per-view.pennlive

AEW Dynasty 2024: 3 Things We Hated And 3 Things We Loved - Reader, I have never been more wrong. The ladder match between FTR and The Young Bucks at AEW Dynasty was an absolute car crash in all of the best ways. Blood poured out of Dax Harwood's face. The ...wrestlinginc