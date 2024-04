AEW DYNASTY | Chris Jericho campione FTW - ma il pubblico non gradisce e lo invita a ritirarsi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un match durissimo da vedere, in molti sensi.e Hook si sono dati battaglia questa notte ad AEWcon ilche non é sembrato felicissimo dello spettacolo proposto. “Please Retire” Non é piaciuto il match, andato forse troppo per le lunghe, con il coro “Please Retore” che la dice lunga su quello che é stato il gradimento della prestazione dei due ed in particolare di. Non é piaciuto probabilmente anche il risultato, con Hook che é stato sconfitto da, perdendo così il suo titolo FTW. Fatali dopo un match molto provante sono state per Hook due Judas Effects ed un colpo di mazza da baseball.

