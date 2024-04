AEW | Bryan Danielson pare non abbia riportato conseguenze - quanto visto a Dynasty era pianificato

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ieri notte a, Will Ospreay ehanno dato vita ad un match di altissimo livello, già definito da alcuni il match dell’anno. Alla fine a spuntarla è stato il wrestler inglese grazie alla sua Storm Driver 91. Proprio l’esecuzione di questa manovra ha destato timore per possibili ripercussioni in capo all’American Dragon., infatti, è stato subito attenzionato dal personale medico. Arrivano ora ulteriori aggiornamenti suaccaduto. FinaleSecondoda Fightful Select,starebbe bene e non avrebbeinfortuni in quel di. Quandosubito dopo la fine del match ...

