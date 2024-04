AEW | Anche Tony Khan strizza l’occhio ad un possibile passaggio allo streaming

Secondo alcune indiscrezioni in circolazione, la decisione di Tony Khan di mandare in onda il filmato sui fatti di All In ha generato qualche malumore all’interno del backstage AEW. La decisione è parsa un risposta all’intervista di CM Punk di qualche giorno fa, Anche se poi la federazione ha cercato di legare la messa in onda del videoclip alla storyline che coinvolge Young Bucks e FTR. Ebbene, secondo ulteriori indiscrezioni Anche i ... (zonawrestling)

Facciamo un passo indietro, più precisamente con la mente torniamo ad All Out 2022, in quell’occasione CM Punk si laureò per la prima volta AEW World Champion e dopo ci la tanto chiacchierata conferenza stampa, dove Punk andò di molto sopra le righe e dopo successe ciò che tutti conosciamo fra lui, Kenny Omega e gli Young Bucks che portò alla sospensione temporanea di tutti i coinvolti. Un’altra frecciatina Qualche giorno fa CM ... (zonawrestling)

Durante una recente intervista con MMA Hour, CM Punk ha parlato della AEW e di quanto accaduto sia ad All Out 2022 che poi ad All In lo scorso anno. Ieri notte, a Dynamite, Adam Copeland ha tenuto un promo sul ring ed è parso chiaro il riferimento alle parole del Best In The World. Ieri notte è stato registrato Anche un nuovo episodio di Collision e dopo la fine della puntata, a telecamere ormai spente, Dax Harwood ha parlato ai fan ... (zonawrestling)

Jake “The Snake” Roberts ha navigato nel business del wrestling per ben 50 anni, un autentico veterano del settore. Dal 2020 lavora per la AEW, dove per la maggior parte del tempo ha svolto il ruolo di manager di Lance Archer. All’opera per un altro anno Durante l’ultimo episodio del suo podcast “The Snake Pit”, Roberts ha confermato di aver rinnovato il suo Contratto con la federazione di Jacksonville: “Bene gente, mi vedrete in ... (zonawrestling)

Attualmente sono in corso le trattative tra AEW e Warner Bros Discovery per il rinnovo del contratto televisivo. Il Presidente AEW, però, punta Anche allo streaming e la sua volontà è quello di far approdare la sua federazione sulla piattaforma streaming del gruppo, ossia Max (HBO Max al di fuori degli USA). Ne ha parlato durante una recente intervista. Si punta allo streaming Durante una recente intervista con Comicbook Nation, ... (zonawrestling)