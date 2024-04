Aero - la fiera che traccia una nuova linea per il mercato del volo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'edizione numero trenta di, l'annualedell'aviazione sportiva e generale che si tiene alla Messe di Friedrichshafen, sulle rive del Lago di Costanza (Germania), dal 17 al 20 aprile, sarà ricordata sia per le novità cheno un'evoluzione precisa dei mezzi volanti, sia verso costi sempre meno raggiungibili dalla classe media europea, sia per essere stata un evento spartiacque per la tecnologia installata a bordo. Con 31.500 visitatori provenienti da 81 nazioni e 680 espositori da 38 nazioni, i numeri sono stati significativamente più alti rispetto all'edizione 2023 e la percentuale di piloti tra i visitatori è aumentata ancora una volta. Diversi i comparti rappresentati, dagli alianti ai droni, dai velivoli leggeri a quelli d'affari, con diversi modelli elettrificati e una caratteristica comune per il 53% dei ...