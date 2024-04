Aep Ticketing Solutions - per viaggiare contactless

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) CON PIÙ DI 32 MILIONI l’anno, uno staff di 120 persone e clienti in tutto il mondo, si attesta come una delle aziende leader nel campo della bigliettazione elettronica per i mezzi di trasporto pubblico. È la AepSolution di Signa (Firenze), che negli ultimi anni ha registrato importanti novità, sviluppando sistemi sempre più innovativi per pagare il biglietto tramite carte bancarie direttamente alla validatrice sul bus o al tornello della metro. Da dicembre 2021, pur mantenendo la gestione dello stesso gruppo di imprenditori che l’ha creata e fatta crescere, è entrata a far parte del gruppo internazionale Modaxo. Negli ultimi mesi quindi, alla guida dell’azienda è arrivato un nuovo amministratore delegato, Alessandro Sansone (nella foto sopra), ingegnere meccanico, classe 1972, con un passato in Westinghouse Electric Company, Honeywell, Philips e Skf. Qual è ...