Adani | Inter perfetta? C’è una lettura Mi aspetto Milan arrabbiato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)è il derby scudetto con i nerazzurri che in caso di vittoria potranno laurearsi campioni d’Italia. A parlare delle due squadre Lele? Danielealla Domenica Sportiva sui nerazzurri e sul derby dio: «? Secondo me laè questa: se tutti parli con tantiisti loro dicono che sia l’migliore come espressione calcistica per dominio, creatività e bellezza del gioco.? Mi auguro une concentrato perché mi auspico una bella partita pimpante e viva. La stracittadina è la partita più speciale. Vorrà riscattarsi per l’orgoglio. Sono curioso».-News - ...