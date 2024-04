L’esecutivo dell’ Usigrai , il sindacato dei giornalisti della Rai, esprime solidarietà ai cronisti del quotidiano Domani Nello Trocchia, Giovanni Tizian e Stefano Vergine, indagati a Perugia come ...

Perugia, 5 marzo 2024 – Anche il Copasir che si è riunito martedì si è subito mosso per sentire il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone: l’esame è fissato giovedì pomeriggio, mentre la ...

In base ai dati di Agenas le strutture di emergenza hanno visto il 6% in più di ingressi rispetto al 2022. E quasi un terzo delle strutture lavora ancora troppo poco

Sanità, 18 mln di Accessi in pronto soccorso nel 2023, 4 mln impropri - Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia nel 2023 si sono registrati 18,27 milioni di Accessi negli ospedali sede di pronto soccorso e ...notizie.tiscali

Accessi sotto standard per 3 pronto soccorso su 4 - Milano, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Confrontando gli Accessi in pronto soccorso in Italia con il Dm 70/2015 sugli standard qualitativi, ...notizie.tiscali

Agenas: 18 milioni di Accessi in Pronto soccorso nel 2023 (+6%), oltre 4 milioni sono impropri - Nel 2023 si sono registrati 18,27 milioni di Accessi negli ospedali sede di Pronto Soccorso e di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione di primo e secondo livello (Dea I e Dea II) con un ...sanita24.ilsole24ore