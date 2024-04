(Di lunedì 22 aprile 2024) Il ministro della Salute dopo le polemiche sul decreto del Pnrr che ribadisce la presenza delle associazioni pro-vita nei consultori "Come ha detto il presidente Meloni, noi non abbiamoe voglia dila legge 194, non so perché ci sono tutte queste polemiche". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio

(Adnkronos) – "Come ha detto il presidente Meloni, noi non abbiamo nessuna intenzione e voglia di modificare la legge 194, non so perché ci sono tutte queste polemiche". Lo ha detto il ministro della ...

Schillaci: priorità investire sulla salute delle donne, massimo impegno sulla prevenzione - “Solo attraverso una piena tutela della salute delle donne possiamo realizzare quei principi di equità, inclusione e uguaglianza su cui si fonda il nostro sistema sanitario. A questo ...sanita24.ilsole24ore

Salute, il ministro Schillaci: “La sanità italiana a volte viaggia a due o a tre velocità. Aborto Sono d’accordo con Meloni”| VIDEO - Il ministro della Salute Orazio Schillaci non si è espresso sulla polemica relativa all'Aborto, soffermandosi su problematiche come la lotta ai tumori.tag24

Aborto, Schillaci: “Nessuna intenzione di modificare 194” - (Adnkronos) – "Come ha detto il presidente Meloni, noi non abbiamo nessuna intenzione e voglia di modificare la legge 194, non so perché ci sono tutte queste polemiche". Lo ha detto il ministro della ...sardegnareporter