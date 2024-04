Aborto | De Cristoforo Avs - ' Rai Tele-Meloni ha toccato fond - megafono governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Censure, controllo dei testi, la pretesa di imporre ospiti, decidere scalette, fare la lista di quello che si può dire e di come lo si deve dire, ascolti in picchiata, addii eccellenti e arrivi non all'altezza. Direttori di testata o di Direzione più ‘militanti' che professionisti del servizio pubblico e giornalisti che travalicano i confini della professione con opinioni personali al limite. La Rai con ilhailo. L'ultima perla è quella della vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia. Un vero e proprio monologo antiabortista".?Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "Chi ha compiti di direzione nel più grande ...