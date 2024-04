Abbiamo un annuncio Lil Jolie - svolta per la cantante appena eliminata da Amici 23

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) È pochissimo che Lilè uscita dalla scuola di23 ma il suo nome è già sulla bocca di tutti. Sabato sera la puntata che ha segnato la fine del percorso nel talent per la. Entrata a settembre scorso, è statasabato 20 aprile dopo aver perso definitivamente il ballottaggio finale con Sarah dopo una settimana in bilico. Per quanto dispiaciuta, Lilsi è detta comunque molto soddisfatta del suo percorso e di aver tratto degli insegnamenti molto importanti. “Questo percorso ti forma – ha detto dopo la puntata – Inizi a capire che in realtà tu ti basti da solo. E io, qua dentro, ho capito di bastarmi da sola. Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho fatto 24 anni. Sono una donna, sono fiera di essere una donna. Non ho rimpianti. Questo era l’obiettivo ...