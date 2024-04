A Roma la carbonara si mangia anche con l’oro 24 carati | dove e quanto costa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 aprile 2024) A raccontare la suaMy Way a Fanpage.it l'Executive Chef di Allegrìo Daniele Creti: "Quando avevo appena iniziato a lavorare in cucina facevo assaggiare laa mio padre, il critico per eccellenza. Poi ho deciso di renderle omaggio impreziosendola".