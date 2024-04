A Napoli la prima vigna gestita dagli studenti delle periferie | ecco il progetto Vigna Resilience

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Unadidattica per promuovere nuove forme d’integrazione e di formazione per i ragazzidie, allo stesso tempo, la valorizzazione di un’area dismessa, dal profondo valore storico e archeologico. È questo lo spirito del”, realizzato dalla cantina RadiciVive in sinergia con il Comune di, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune die oggetto di un master della facoltà di Architettura dell’Università di“Federico II”. Unvirtuoso avviato in piena emergenza Covid, nel marzo 2020, che rappresenta un esempio concreto di recupero ambientale al servizio della ...