A me me piace ‘o blues - l’omaggio di Adriano Pennino e Partenope a Pino Daniele

ROMA – E' uscito il 19 aprile "A me me piace 'o blues": il Maestro Adriano Pennino e Partenope reinterpretano, nel nuovo singolo, uno dei capolavori di Pino Daniele. L'inedito duo rilegge uno tra i brani simbolo dell'indimenticato cantautore napoletano e della neapolitan wave, una sorta di dichiarazione d'intenti, del suo amore per il blues.

ROMA – E’ uscito il 19 aprile “A me me piace ‘o blues” : il Maestro Adriano Pennino e Partenope reinterpretano, nel nuovo singolo, uno dei capolavori di Pino Daniele . L’inedito duo rilegge uno tra i ...

