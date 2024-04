A fuoco la più grande discarica di Delhi - le immagini dello spaventoso incendio ripreso dai passanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Alle 17 (ore locali) di domenica 21 aprile un vastoha colpito la piùdi, la capitale dell’India che conta 28 milioni di abitanti. Come si vede nel video,dai, ladi Ghazipur è in fiamme. C’è voluta tutta la notte per domare l’, anche se il fumo nero ha continuato a sprigionarsi dal sito nell’area circostante. Gli ultimi roghi erano avvenuti tra marzo e aprile del 2022. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.