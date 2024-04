A Ferrara scontro politico sulle bare dei morti per Covid di Bergamo

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Il sindaco Fabbri è “cinico e spietato” perché “in pieno” non ha “fatto sconti per la cremazione delle salme di. Con le tariffe più alte: così è stata trattata la gente di”. È un’accusa durissima quella che il candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo, muove al primo cittadino postando una foto della colonna di camion militari giunta in città per cremare le salme di persone decedute nella città lombarda durante i mesi più feroci della pandemia. Come riporta Il Resto del Carlino, Anselmo cita un rotocalco nazionale che ha svolto la “prima delle sue inchieste sul sistema leghista di”. “I concerti sono cosa buona, allegria, rumore e movimento – premette l’avvocato sulla sua pagina social – . Ma quando a finanziarli sono i soldi del dolore, dei, allora questo ...

Ferrara , 20 aprile 2024 – Grave Incidente stradale oggi pomeriggio in via Via Aroldo Bonzagni. Una ragazza di 27 anni in monopattino si è scontrata con un’ auto guidata da una donna di 83 anni. E’ avvenuto verso le 16. Una non ha riportato ferite. L’altra, è invece stata trasportata all’ospedale di Cona con diverse fratture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Terre Estensi agli ordini del comandante Claudio Rimondi per ... (ilrestodelcarlino)

Napoli-Roma, azzurri in ritiro anticipato all'Hotel Serapide: l'indiscrezione da Pozzuoli - Per Pozzuoli News 24, invece, il ritiro del Napoli è stato solo spostato: "Il club azzurro vanta un contratto con il Grand Hotel Serapide della famiglia Ferrara, la splendida struttura a picco sul ...tuttonapoli

Tennistavolo: Teco battuta nello scontro diretto, in B1 sale Milano - Ultima di campionato nei campionati a squadre di tennistavolo per la stagione 2023-2024, in casa Teco tutti gli occhi erano puntati sullo scontro diretto ...piacenzasera

