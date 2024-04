(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 - In bici dal centro storico ai, per una nuova iniziativa dedicata ad appassionati di ciclismo e mountain bike di ogni età. Si terrà domenica 5 maggio ladi, il primo raduno di mountain bike non competitivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale didi Sotto e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune didi Sotto, con la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Dottor Bike, Ciclistica San Miniato Santa Croce e Contrada San Martino. Un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionatidue ruote, che avranno l'opportunità di vivere ...

A Castelfranco parte la prima edizione di CastelBike, una gara per i boschi delle Cerbaie - Il raduno si terrà domenica 5 maggio in piazza Remo Bertoncini a partire dalle 7.30, con partenza prevista alle ore 9 dal centro di Castelfranco ai Boschi delle Cerbaie e ritorno.lanazione

Scivola e muore nel canalone sul Sorapiss. Monica Reginato di 55 anni era un'istruttrice Cai con «lo scialpinismo nel sangue» - Castelfranco VENETO (TREVISO) - Cinquantacinque anni. Una vitalità fuori dal comune. Un amore per la montagna sconfinato. Ma anche la competenza per affrontarla. Monica Reginato, 55 ...ilgazzettino

Al via la campagna elettorale di Massimo Mandò. “Lavoriamo per unire Castelfranco Piandiscò, e non per dividere” - Iniziata la campagna elettorale di Massimo Mandò, candidato sindaco a Castelfranco Piandiscò con la lista ‘Sentire comune’, che oltre ad essere espressione del Partito Democratico ha ottenuto il soste ...valdarnopost