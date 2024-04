A 28 anni scopre di avere un tumore al naso | i medici le asportano un occhio e lo sostituiscono con un pezzo di coscia Su TikTok il racconto del suo calvario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ha unal, leune locon undi. La vicenda dika, una 28enne californiana, ha voluto raccontare suilche l’ha colpita all’improvviso non più di un anno fa. Tutto è accaduto come fosse un caso da nulla. Una mattina la ragazza si è svegliata con un dolore all’interno del suodestro. Dopo una giornata di lavoro il dolore è peggiorato. Prima diagnosi medica dopo una TAC: infezione alle cavità paranasali. Il gonfiore inizialmente si riduce ma dopo una settimana il problema si ripresenta con un surplus di dolore. Altra TAC e questa volta sbuca una massa delle dimensioni di una pallina da golf che tre settimane prima non ...