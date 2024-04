80enne svegliata in piena notte dai ladri | Sta’ buona e andrà tutto bene - rubati sold - gioielli e anche l’auto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Questaa Spigno di Saturnia, in provincia di Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. di Formia, sono intervenuti presso un'abitazione di proprietà di un'anziana di 80 anni rimasta vittima di rapina. La donna ha raccontato che, intorno alle 01:15, era statanel sonno, da due individui incappucciati e con guanti che dopo averla intimata di non opporre resistenza, si facevano consegnare 300,00 euro più vari monili in oro. I due malfattori si sono poi dati alla fuga convettura di proprietà della. Alle successive ore 02:30 circa, la macchina è stata poi rinvenuta dai Carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno in località Penitro di Formia e riconsegnata alla proprietaria.