(Di lunedì 22 aprile 2024) Prendersi cura del proprioe? un tema sempre piu? centrale in tutte le famiglie. Alla base di uno stile di vita sano c'e?la dieta equilibrata, la giusta attivita? fisica e una buona dose di riposo, ma anche glialimentari ci aiutano a vivere meglio:a base di magnesio posrisultarein ogni fase della vita.

Semaforo verde della Ue alla direttiva sulle Case green . Entro il 2050 il parco immobiliare euro peo dovrà essere riqualificato e garantire emissioni zero. La direttiva sull'efficienza energetica ...

(Adnkronos) – In Italia "si registrano 36 milioni di consumatori di Alcol ", con "10 milioni e 200mila italiani sopra i 18 anni" che "hanno bevuto Alcol quotidianamente. Ma spiccano i 3,7 milioni di ...

L'Osservatorio nazionale Alcol dell'Istituto superiore di sanità: "Oltre 100mila sono minori. Nel 2022 registrati 39.590 accessi al pronto soccorso, 10.4% under 18" In Italia "si registrano 36 ...

(Adnkronos) – In Italia "si registrano 36 milioni di consumatori di Alcol ", con "10 milioni e 200mila italiani sopra i 18 anni" che "hanno bevuto Alcol quotidianamente. Ma spiccano i 3,7 milioni di ...

Dopo una flessione nel 2021, il numero di italiani che consumano quantità di alcol potenzialmente d anno se per la salute ha ripreso a crescere nel 2022: sono stati circa 8 milioni , 300 in più ...

30 milioni di italiani assumono integratori: quali sono quelli utili al benessere - Prendersi cura del proprio benessere e` un tema sempre piu` centrale in tutte le famiglie. Alla base di uno stile di vita sano c’e`la dieta equilibrata, la giusta attivita` fisica e una buona dose di ...fanpage

Truffa all'Inps da 1,6 milioni, indagati i vertici di Humangest - I vertici di Humangest, il colosso nazionale con interessi anche all'estero per i servizi di consulenza alle imprese e nella ricerca di personale, sono indagati per una truffa ai danni dell'Inps per 1 ...ansa

Un ombrellone solare nello spazio (grande nove volte l’Italia): ecco il Piano B per mitigare il riscaldamento globale - Per difenderci dal surriscaldamento c’è chi rilancia l’idea di farci “ombra” con un sistema sospeso tra Terra e Sole. Costerebbe meno dell’energia pulita globale ma non avrebbe danni collaterali. Il t ...corriere