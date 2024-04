2-1 al Milan - scudetto e seconda stella per l' Inter

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'è campione d'Italia. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto 2-1 ile con cinque giornate di anticipo hanno vinto lo, il ventesimo della storia dell'che vale lasulla maglia. A decidere il derby le reti di Acerbi al 18' del primo tempo e di Thuram al 4' della ripresa; al 35' ilaccorcia le distanze con Tomori. In classifica l'ha 86 punti, 17 in più del;mentre i punti ancora a disposizione sono soltanto 15.

Segui la diretta del derby Milan-Inter , la (prima) partita decisiva per l'assegnazione dello scudetto 2024 ai nerazzurri

