(Di lunedì 22 aprile 2024) Come nella Guerra fredda, Russia ed Occidente continuano a combattere la “guerra delle onde”: programmi di natura psyops trasmessi da emittenti storiche o da nuovi canali nati dopo la dissoluzione dell'Urss. La radio che non è mai andata in pensione, ben adattandosi anzi al nuovo campo di battaglia di internet...