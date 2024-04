1° edizione della Freedom Cup | oltre 200 bambini al torneo del 25 Aprile a Paolisi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCresce l’attera per la primaCup organizzata dalla Asd2000 in collaborazione con l’Opes Benevento e con il patrocinio del Comune di. Giovedì si vivrà un’intensa e aggregativa giornata di sport allo stadio “G.Russo” diduecento iattesi al, per le categorie Pulcini 2013/14 – Primi Calci 2015/16 – Piccoli Amici 2017/18 scenderanno in campo: Alba Sannio, Real Arienzo, Real Academy Maddaloni, Asd2000, Airola, Frasso Telesino, Nuova San Feliciana, Pol. Caudium Piccolo. Il club caudino, guidato dal Presidente Benito Lostorto ha ringraziato il Comune diper aver patrocinato l’evento, che regalerà ...