Zhang - una svolta da scudetto Vuole solo l’Inter | accordo con Pimco Più garanzie aspettando il trionfo

(Di domenica 21 aprile 2024) Da un fondo americano ad un altro. Sempre a stelle e strisce. Le nubi sul fronte societario si allontanano, l’orizzonte dei futuri campioni d’Italia si va delineando col finale che tanti tifosi e la stessa proprietà si auguravano. Stevennon sarà domani sera a San Siro in occasione del derby che potrebbe consegnare alla seconda stella, ma dopo mesi di dubbi e silenzi potrebbe arrivare lain Viale della Liberazione. La data di scadenza fissata dal fondo californiano Oaktree per la restituzione del prestito di 275 milioni (più altri 100 di interessi) ed evitare l’escussione delle azioni delsempre più vicina (20 maggio) e il presidente nerazzurro pare aver trovato, dopo aver lavorato su più tavoli a fari spenti, l’appoggio economico necessario a chiudere il debito contratto dalla società ...

