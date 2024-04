Zelensky replica a Mosca - con gli aiuti Usa non sarà Afghanistan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)ndo al sarcasmo di, il presidente ucraino, Volodymyr, ha detto nel suo discorso serale che grazie agliappena votati dagli Stati Uniti l'Ucraina non diventerà "un secondo". "Questirafforzeranno l'Ucraina e manderanno al Cremlino un potente segnale che nonun secondo, come aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, che aveva evocato al "clamoroso e umiliante fiasco" degli americani in Vietnam e a Kabul. "Gli Stati Uniti resteranno a fianco dell'Ucraina, proteggeranno gli ucraini e la democrazia nel mondo", ha aggiunto