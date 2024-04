Wta Stoccarda 2024 | Rybakina travolge Kostyuk in finale e conquista il terzo titolo in stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Prosegue lada sogno di Elena, che si è laureata campionessa del WTA 500 di, vincendo ilstagionale. A senso unico la, in cui la tennista kazaka ha sconfitto per 6-2 6-2 – in appena 71 minuti di gioco – una sfinita Marta, che aveva esaurito la benzina dopo aver trascorso oltre dieci ore in campo per approdare all’atto conclusivo. MONTEPREMI TABELLONE Tolta la prematura sconfitta in Australia,continua a dimostrare una costanza notevole e, dopo aver sconfitto in semila due volte campionessa Swiatek, ha completato l’opera sollevando il trofeo, succedendo nell’albo d’oro alla polacca. Numero 4 del ranking, ha consolidato soprattutto il numero 2 ...