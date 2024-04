WTA Stoccarda 2024 | Elena Rybakina vince nell’indoor tedesco su Marta Kostyuk

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)è la nuova campionessa del WTA 500 di. La kazaka si porta a casa titolo e Porsche (chissà se la guiderà mai) battendo con un perentorio 6-2 6-2 l’ucraina, al termine di un percorso che per entrambe ha offerto numerosi spunti positivi. Ottavo titolo in carriera per la nativa di Mosca, che quest’anno tocca quota 3 e si riavvicina in classifica a Coco Gauff. Pronti via, eraccoglie subito i frutti del proprio gioco mix di precisione e potenza ragionata per mettere a segno il break a zero., va detto, non riesce mai realmente a mettere in difficoltà la più quotata avversaria quando si tratta di rispondere. Anzi, sul proprio servizio deve salvarsi da una palla del 3-0. Non riesce però a fermare...