Wec - un grande successo | più di 73mila spettatori Superata ogni aspettativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Imola, 22 aprile 2024 – Una giornata spaccata a metà dalla pioggia: una prima parte caldissima con le Ferrari al comando; un secondo atto freddo e bagnato che rovina la festa ai fan del Cavallino, delusi da un ritardo nel cambio gomme che fa perdere posizioni decisive agli equipaggi di Maranello allontanandoli dal podio. Alla fine, però, per Imola il bilancio della prima domenica in riva al Santerno del Mondiale Endurance nella sua versione moderna è ampiamente positivo. Il weekend si chiude con 73.600 presenze nei tre giorni (record italiano per il Wec), maggiori dipiù ottimistica previsione. Alla vigilia, Formula Imola e Comune avevano infatti fissato l’asticella a quota 50mila. Poi il ministero del Made in Italy, inserendo l’evento nel proprio calendario di manifestazioni tricolore, l’aveva alzata a 60mila. Si è andati appunto ben al di sopra. Quando alle 13 ...