Volpato su Sassuolo Lecce | Abbiamo una grande occasione

Bologna-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta... (calciomercato)

Bologna – Sassuolo : 4-2 Consigli 5.5: non può molto sul gol di Zirkzee e ancora meno su quello di Fabbian ma poi i gol subiti so... (calciomercato)

Il Milan torna dove nel 2022 ha vinto il suo ultimo scudetto per trovare certezze in vista di un ritorno dei quarti di finale di Europa League... (calciomercato)

Sassuolo - Ballardini: "Partita importante con il Lecce, servirà equilibrio" - Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Lecce: "Non sono abituato a guardare gli altri, ma sono abituato a guardare in casa mia. Questa è una partit ...napolimagazine

Pongracic: “Oggi come una finale, vogliamo un risultato prezioso” - Così l’ex Borussia Dortmund nel prepartita: “Oggi per noi è come una finale, abbiamo la possibilità di fare punti importanti, vogliamo ottenere un risultato prezioso. Non dobbiamo avere paura, abbiamo ...calciolecce

Serie A: Sassuolo-Lecce 0-0 DIRETTA E FOTO - Per la 33esima giornata di Serie A in campo Sassuolo-Lecce 0-0 DIRETTA "Una gara che riserva risposte più o meno simili rispetto a quella disputata contro l'Empoli.ansa