Volley - il turno di B La’P Pezzi’ ko con Macerata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) La PietroPezzi esce sconfitta dal match del "Costa" contro la Paoloniin una partita che ha avuto all’inizio e nel finale due momenti di nervosismo. Nel prepartita l’arbitro bellunese Fiabane ravvisava un errore anagrafico nel tesserino di Nicolò Zama (mancava l’accento sul nome) e incredibilmente non autorizzava il secondo palleggiatore ravennate a prendere parte al match, che cominciava con 10 minuti di ritardo. Nel finale, sul 1-2 e 20-24 coach Rizzi inseriva Anconelli in battuta per un ultimo, disperato, tentativo di rimonta che riusciva fino al 23-24 quando il palleggiatore Stella, schierato all’attacco per alcune fasi, giocava una mezza palla nei pressi della riga. Lunghe incertezze e poi assegnazione del punto che dava la vittoria ae rende quasi compromessa la corsa-salvezza dei ravennati. La partita ha vissuto due set ...