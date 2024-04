Volley - domani Modena attesa a Verona Stoytchev vuole la finale | Ma sarà una gara diversa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) In una vigilia sicuramente più sentita ache aè coach Radostina presentare il match disera che vedrà opposte Rana e Valsa Group per un posto nellaper il quinto posto e la speranza di conquistarsi la Challenge Cup nella prossima stagione: "Non ci sono tante cose diverse da dire rispetto al match di pochi giorni fa – racconta il tecnico bulgaro, riferendosi al 3-1 disudurante il girone all’italiana –. Affrontiamo un avversario con giocatori esperti che sanno gestire le varie situazioni e tanti giovani interessanti. In battuta sanno fare danni con Sapozhkov, Davyskiba e Rinaldi, in attacco hanno le stesse nostre percentuali, contando tutte le partite giocate fin qui. È un’altra partita, non mi illudo dal ...