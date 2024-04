Vogliono distruggere la Rai L' ira di Sergio su Scurati | ora provvedimenti drastici

(Di domenica 21 aprile 2024) L'amministratore delegato della Rai ha chiesto una relazione per lunedì: "Nessuno mi ha informato, certamente non avrei censurato. Ora chi ha sbagliato paga"

Von der Leyen : “Amici di Putin vogliono distruggere l’Ue” “Gli amici di Putin qui in Europa stanno cercando di riscrivere la nostra storia e di sabotare il nostro futuro, come populisti o ... (tpi)

Non si è ancora spenta l’eco, con relative polemiche, per l’addio di Amadeus alla Rai che sulla Televisione Pubblica si addensano altre nuvole nere. Non solo le indiscrezioni della stampa, ma anche ... (thesocialpost)

Roberto Sergio: 'Vogliono distruggere la Rai. Scurati lo avrei mandato in onda': "Per lunedì ho chiesto una relazione, saranno presi provvedimenti drastici... surreale come sia potuto accadere, è necessario approfondire e dare risposte. Chi ha sbagliato paga". Lo dice in un ...

Scurati, l'ad Sergio: 'Vogliono distruggere la Rai. Chi ha sbagliato pagherà': Caso Scurati, l'ad Sergio: 'Vogliono distruggere la Rai' 'Da settimane la Rai è vittima di una guerra politica quotidiana con l'obiettivo di distruggerla' . Lo spiega l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in un ...