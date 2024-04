(Di domenica 21 aprile 2024) L’Atalanta re delle notti europee -stasera di scena all’U Power Stadium a Monza - vuol tornare aanche in campionato dopo un doppio passo falso con la sconfitta di Cagliari e il pareggio casalingo di lunedì contro il Verona, subendo una rimonta dal 2-0 al 2-2 nella ripresa. Un solo punto nelle ultime due giornateper i nerazzurri, che hanno rallentato nella corsa, corsa cambiata proprio grazie al successo atalantino contro il Liverpool che ha permesso all’Italia di avere una quinta squadra nella coppa regina. Per cui da adesso la Dea non deve più rincorrere il quarto posto di un Bologna davanti otto lunghezze, ma il quinto posto della Roma, davanti di quattro punti e attesa a Bergamo tra tre settimane per il confronto diretto. Gasperini dopo gara contro il Liverpool è stato chiaro: la sua Atalanta vuole continuare a correre su ...

Come sta il Bologna dopo diciassette lunghi giorni di sosta? "I miei calciatori sono tutti in forma fantastica". La Salernitana già virtualmente retrocessa? "Avversario complicato, perché ... (sport.quotidiano)

Voglia di Champions. Ma bisogna vincere - L'Atalanta cerca la vittoria in campionato dopo due risultati deludenti. Gasperini punta a mantenere il ritmo su tre fronti, senza turn over in vista della semifinale di Coppa Italia. Formazione confe ...ilgiorno

Pjanic: «Impossibile attribuire ad Allegri tutte le colpe. Che rimpianto non aver vinto la Champions con la Juve!» - Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, parla così tra presente e passato in bianconero: le sue dichiarazioni Miralem Pjanic torna a parlare di Juve, e non solo, nella sua intervista al Corr ...juventusnews24

Calcio Monza, Palladino contro la maledizione Atalanta: “C’è Voglia di rivalsa” - A quattro lunghezze dalla Roma, quinta, attualmente titolare dell’ultimo pass per la prossima Champions League - in semifinale di Europa League –dopo aver eliminato il Liverpool con una partita che è ...informazione