Vis - Stellone fa schizzare l’autostima | Abbiamo tutto quello che serve

(Di domenica 21 aprile 2024) Al bando nascondimenti e mezzucci di pretattica. Candido come un giglio, Robertoin conferenza annuncia la formazione anti Sestri: "La stessa che ha giocato contro il Perugia – dice prima di partire alla volta di Vercelli - con Nina al posto di Obi". Inaudito da queste parti. E uno stacco netto con le sordine di Banchieri. Poi spiega: "Giusto dare continuità, perché tutti domenica scorsa hanno fatto bene. Nina? Ha le caratteristiche giuste". Ovvero la gamba per tener dietro a centrocampisti di notevole corsa. Sarebbe stato Valdifiori il sostituito naturale di Obi (a proposito, martedì alla ripresa si saprà se l’ex Inter potrà recuperare per l’ultima con la Juve), ma il tecnico avrà bisogno di intensità: "A prescindere dal fatto che giochi col 4-3-3 o 5-3-2 – spiega - affrontiamo un avversario rapido, con giocatori di gamba, brevilinei, terzini che spingono, ...