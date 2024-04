Virtus - Baraldi aggiorna il navigatore | Bilancio positivo in Europ - ora lo scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Laha chiuso la sua esperienzaea mancando per un soffio la partecipazione ai playoff di Eurolega, pagando soprattutto una seconda parte di stagione non particolarmente brillante. "Siamo comunque soddisfatti – spiega il ceo bianconero Luca– di quello che è stato il cammino della squadra. Ci siamo classificati al nono posto e sebbene ci sia stata una riduzione del budget abbiamo migliorato il quattordicesimo piazzamento dello scorso anno. Abbiamo vinto contro squadre importanti e per buona parte della regular season siamo stati nei primi posti della classifica. Alla fine abbiamo ottenuto 18 successi e se è vero che sarebbe stato bello raggiungere i playoff è altrettanto vero che adesso dobbiamo metterci al lavoro perché disputarli deve essere il nostro traguardo nella prossima stagione". ...