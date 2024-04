Vincenzo Agostino - morto papà coraggio | per anni si è battuto per ottenere giustizia per il figlio Nino

(Di domenica 21 aprile 2024), simbolo della lotta per la verità nella tragica morte del, è deceduto oggi a 87, dopo quasi 35di impegno instancabile per, agente di polizia, fu ucciso dalla mafia il 5 agosto 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio, incinta, in un evento che ha scosso profondamente l’Italia. Dal giorno dell’omicidio,non ha mai tagliato barba e capelli, promettendo di farlo solo quando la verità sul duplice omicidio e il conseguente depistaggio delle indagini sarebbe venuta alla luce. La perdita della moglie Augusta nel 2019 non ha fermato la sua determinazione:ha continuato la sua battaglia fino ...

