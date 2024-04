Vince la palmense L’Aurora Treia battuta - adesso rischia grosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)2 AURORA: Osso, Nazziconi M. (24’ st Cesetti), Gregonelli, Valle Indiani, Ferri, Silvestri, Marcaccio (15’st Tassi), Haxhiu, Pelliccetti E., Biondi (15’ st Virgili), Petrarulo (19’ st Ferranti). All.: Cardelli. AURORA: Cartechini, Marchetti (19’ st Cela), Fratini (24’ st Prenna T.), Capradossi, Cervigni, Acciarresi, Massini, Ghannaoui, Ferreyra, Pucci, Andreucci. All.: Moretti. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 17’ Haxhiu, 21’st Ferranti. Esce a testa bassaper la sconfitta a casa della. I ragazzi di Moretti nel prossimo turno dovrannore contro la Cluentina per evitare di chiudere in ultima posizione. Lasblocca il risultato con la bella punizione di ...