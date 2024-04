(Di domenica 21 aprile 2024) L’edificio, nella sua versione originale, fu costruito tra il 1578 e il 1605 per diventare la sede deldi Giustizia e delle nuove carceri per volere del re di Spagna Filippo III e del governatore Conte di Fuentes. Da allora il nome “del“ è rimasto ma l’immobile di piazza Beccaria 19, a pochi passi dal Duomo, ha subito trasformazioni e ampliamenti: nel 1786 divenne la sede dei Tribunali, in seguito, negli anni Trenta del Novecento, sede distaccata daldi Giustizia di corso di Porta Vittoria. Nel 1943 ildelfu gravemente colpito dai bombardamenti aerei alleati, si salvarono solo la facciata originaria verso piazza Fontana e la corte centrale. Nel 1955 lo storico immobile fu acquistato e restaurato dal Comune per essere adibito a ...

Nella caccia ai furbetti del Superbonus scenderanno in campo anche i vigili urbani. Saranno loro - in collegamento con gli uomini della Guardia di Finanza, dell?Agenzia delle Entrate e... (ilmessaggero)

Vigili, lavori al Palazzo del Capitano. Il restyling costa 25 milioni di euro - Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’edificio e degli impianti del comando dei “ghisa“. Spese cresciute di 10 milioni per l’aumento dei prezzi dei materiali. Opere concluse ent ...ilgiorno

lavori alla Bettola, scatta la viabilità alternativa per il transito - Anas chiude tratta SS 62 per lavori a Bettola di Caprigliola. Viabilità alternativa per veicoli leggeri, divieto per mezzi pesanti. lavori legati al ponte di Albiano Magra. Chiusura fino al 27 giugno.lanazione

Incendio in un capannone di A2a nel Lodigiano, in fiamme oltre 20mila tonnellate di rifiuti: “Chiudete le finestre” - Un incendio è divampato in un capannone di A2a a Fombio (Lodi). Sono bruciate oltre 20mila tonnellate di rifiuti di ogni genere. Il sindaco: “Tenete chiuse le finestre”.fanpage