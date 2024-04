VIDEO – Milan-Inter - l’ultimo precedente | cinquina da 12-1!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Prosegue la marcia di avvicinamento a, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 20.45. Nelgiocato tra le due squadre e risalente al settembre 2023, con una vittoria per 5-1 che porta la striscia degli ultimi cinque derby a un totale di 12-1.si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 16 settembre 2023, è arrivata una storica vittoria per 5-1 per i nerazzurri. Unache ha portato il parziale aperto al momento a un 12-1 (dopo i tre gol in Supercoppa Italiana, quello del derby di ritorno dello scorso anno, i tre totali nelle due semifinali di Champions ...