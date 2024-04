Victoria Beckham riunisce le Spice Girls alla festa per i suoi 50 anni a Londra

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 21 aprile 2024)ha compiuto 50il 17 aprile 2024, traguardo ricordato anche da suo marito David che le ha fatto una dedica dolcissima attraverso il suo profilo social. Lei stessa aveva scritto: “Non vedo l’ora di festeggiare con i miei amici e la mia famiglia”, ben sapendo di avere preparato tutto, come da sua consuetudine, nei minimi dettagli con un party che si è tenuto a. Non potevano ovviamente mancare ifigli, Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper, l’unica assente era la nuora, Nicola Peltz, moglie del primogenito, che su Instagram ha ricondiviso una foto della famiglia riunita inviando auguri e dicendosi dispiaciuta per non avere condiviso con loro un momento così speciale. Vi raccomandiamo... ...